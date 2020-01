Zanetta: ''Sui canoni al VCO sono ottimista. Un no rilancerebbe il passaggio in Lombardia....''

‘’Succede come per l’ospedale nuovo, anziché fare fronte comune si tirano fuori solo problemi. Ma se la Regione dovesse dire che il bilancio non consentisse di dare i soldi dei canoni al VCO allora potremmo ritirare fuori il discorso della Lombardia’’ . Lo dice l’ex senatore Valter Zanetta che abbiamo sentito dopo che in commissione regionale sono state avanzate critiche e posti ostacoli all’assegnazione al VCO delle somme derivanti dai canoni idrici.

‘’Siccome le altre provincie sono in difficoltà – dice Zanetta - , ognuno cerca di portare soldi a se stesso. Il concetto vero è che abbiamo un riconoscimento nazionale di provincia montana che pesa’’.

‘’Io sono ottimista – aggiunge - . Ovvio che l’occasione era passare con la Lombardia. Nel VCO siamo particolari: vedo il problema della gelosia perché questo provvedimento sui canoni non è stato portato avanti dalla giunta regionale in cui c’era Reschigna’’.

Per Zanetta è evidente "che se dovesse andare in porto sarebbe un grande risultato della Lega e una conseguenza del nostro referendum. Sono certo che la Lega non si farà condizionare. Al di là del fatto che occorrerà compensare per le altre province".