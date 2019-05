Beppe Scienza confermato sulla panchina del Monopoli anche per la prossima stagione

La S.S. Monopoli 1966, nella persona del Patron Onofrio Lopez, comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto con mister Giuseppe Scienza fino al 30 giugno 2019, con opzione per la stagione 2020.

Queste le parole del tecnico biancoverde: “Sono molto contento ed emozionato per l’intesa raggiunta, ringrazio la Società per la fiducia riposta nei miei confronti, non vedo l’ora di proseguire quest’avventura con il Gabbiano. Il meglio deve ancora venire. Forza Monopoli”.

La Società esprime grande soddisfazione ed orgoglio per l’intesa raggiunta, determinati a dare continuità ad un progetto ambizioso, al fine di raggiungere sempre nuovi e prestigiosi obiettivi.

La firma sul contratto sarà posta nei prossimi giorni.

L’intera famiglia biancoverde augura a mister Beppe Scienza un grosso in bocca al lupo per il proseguimento di lavoro in vista dell’inizio della nuova stagione.