Buon secondo posto di Myles Porcelli in toscana

Finalmente una domenica positiva per l’esordiente del Pedale Ossolano Idroweld l’Italo-americano Myles Porcelli reduce da due week-end sfortunati (caduta e foratura).Impegnato a Monsummano Terme , giunge al secondo posto, dopo essere stato protagonista tutta la gara ,soprattutto sulla salita compresa nel percorso dove transita in prima posizione facendo suo così il Gran Premio della Montagna, si arrende nella volata finale dietro al forte atleta toscano Edoardo Cipollini (Montecarlo Ciclismo) al terzo posto Tommaso Pini(GS Via Nova).

Nulla da segnalare per gli altri esordienti impegnati a Rescaldina nelle due gare conclusesi a ranghi compatti.

Negli allievi impegnati a Venasca(CN) nel 1° Memorial Davide Salvatico con il duro arrivo posto a 1000 mt di quota giunge 12° Riccardo Longo, a seguire gli altri.

Domenica di riposo per le ragazze allieve ed esordienti.