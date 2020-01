Buona la prestazione del TT Ossola 2000 all’Open di Novara

Riparte l'attività per i pongisti del TT Ossola 2000 che subito si mettono in mostra al torneo open di Novara con atleti provenienti da Piemonte Lombardia Liguria e Valle d'Aosta.

Sabato mattina nella categoria over3500 ottimo 5 posto per il giovane Mattia Delai su 71 partecipanti, sempre più in crescita di risultati e di gioco. Il domese dopo aver agevolmente vinto il suo girone continua la sua marcia dai 32esimi del tabellone eliminando anche due teste di serie, per poi terminare la sua corsa ai quarti perdendo di misura dalla giovane atleta ligure che si rivelerà poi la vincitrice del torneo.



Nella stessa categoria anche Eugenio Bertagna e Stefano Cupelli che però non riescono a passare il girone.

Sabato pomeriggio invece nel torneo over1500 strepitosa vittoria per Leonardo Cardino che sbaraglia a uno a uno tutti gli avversari sul suo cammino ed in finale con un secco 3-0 ottiene la vittoria sull'avversario lombardo a conferma del buon stato di forma.

Nello stesso torneo anche Marco Calella, Eugenio Bertagna e EmanueleCelia che dopo il proprio girone vengono eliminati al primo turno, mentre Dossena perde al secondo turno. Presenti anche Mattia Delai e Stefano Cupelli che però non riescono a passare il girone iniziale.

Questo weekend riprende anche il campionato, con la B2 che in casa ospita il Verzuolo, mentre la D2 e la D3 saranno in trasferta rispettivamente a Biella e Romagnano, mentre la D1 sarà di scena a Biella venerdi sera.