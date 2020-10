Ottimo piazzamento per l’esordio in Alpen Cup di Camilla Henni Comazzi

Dopo il via libera alle competizioni avvenuto dalla F.I.S.I. lo scorso 12 ottobre, Camilla Comazzi ha partecipato alla due giorni di gare di combinata nordica avvenuta il 17 e 18 ottobre a Klingenthal – ex Germania est -.

Un tempo da lupi con pioggia e temperature prossime allo 0, ha battezzato l'esordio stagionale di Camilla e compagni.

In gara anche molte atlete prossime alla partecipazione della coppa del mondo femminile.

Senza alcun timore reverenziale nonostante sia stata la più giovane al via, Camilla si è subito presentata in ottenendo la terza posizione in qualificazione al trampolino.

Prestazioni confermate anche in gara dove ha ottenuto l'ottavo posto al sabato (migliore delle italiane) e l'undicesimo ( seconda delle italiane) la domenica, dimostrando l'enorme progresso al trampolino avvenuto in questa stagione sotto la guida del due volte vice campione del mondo e miglior saltatore italiano di sempre Roberto Cecon.

Nella prova sugli skiroll difficile competere con il passo delle più esperte atlete ma Camilla ha “venduto cara la pelle” conquistando il 22 posto al sabato ed il 16 posto la domenica.

Risultati ben oltre le aspettative per la domese neo tesserata per il comitato Friuli Venezia Giulia.

Prossimo impegno i campionati italiani assoluti ed U20 domenica 25 ottobre a Predazzo.