Pirazzi (TSN Domodossola) è campionessa regionale di carabina

Lucia Pirazzi del TSN Domodossola si è laureata campionessa regionale nella carabina a 10 metri. Titolo conquistato al poligono di Novi Ligure dove si è concluso il circuito regionale di tiro a segno Piemonte - Valle d’Aosta che oltre all’assegnazione dei titoli regionali di specialità e di categoria, era valida anche come ultima prova per l’ammissione ai Campionati Italiani. Il TSN Domodossola ha colto ottimi interra alessandrina.

Oltre alla vittoria di Pirazzi, nella carabina a 10 metri da registrare il secondo posto per Barbara Villiborghi (Categoria Donne); il terzo di Greta Minniti (Juniores Donne); il terzo di Simone Borgnis (Juniores Uomini); il quinti posto di Francesco Betteo (Juniores Uomini); poi nella pistola a 10 metri il secondo di Luca Castellarin (disabili); il terzo di Arianna Messina (Allievi); , il secondo di Elena Filippini ( Ragazzi): il sesto di Linda Formaiano (Ragazzi). Sulla base dei risultati ottenuti durante la stagione agonistica sono stati ammessi ai Campionati Italiani, che si svolgeranno al poligono di tiro di Bologna dal 25 al 29 luglio, Elena Filippini per la categoria Ragazzi, specialità P.10 e Lucia Pirazzi per la categoria Master Donne, specialità C.10

Intanto, in vista di queso appuntamento, i tiratori ossolani hanno preso parte ad altre gare, ad esempio il 38° Trofeo de Rege svoltosi al Poligono di Vercelli, dove Elena Filippini ha vinto nella specialità della P.10, Categoria Ragazzi; Francesco Betteo ha primeggiato nella specialità della C.10 seguito da Greta Minniti, entrambi nella Categoria Unica Juniores, mentre Lucia Pirazzi si è classificata al 4° posto assoluto nella C.10, Categoria Unica Senior.

Nella foto la giovanissima e promettente Elena Filippini.