Play out, il Crodo in campo contro l'Olimpia

Partita che vale un campionato quella in programma domenica alle 15,30 sul terreno di gioco di Verampio, dove il Crodo affronta l’Olimpia Novara per lo spareggio di Prima Categoria. La squadra di Daoro non deve perdere per potersi salvare dalla retrocessione in Seconda. Gli antigoriani hanno dalla loro due risultati positivi (la vittoria e il pari). Anche perché in campionato avevano raccolto 4 punti contro i novarersi : in casa avevano pareggiato ma poi erano andati a vincere a Sant’Agabio.

Per la cronaca ,l'altro spareggio salvezza è Sanmartinese-Gravellona San Pietro. Anche questo si gioca domenica alle 15,30.