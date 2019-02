Presentata la quattordicesima edizione de La Traccia Bianca

Presentata a Baceno la quattordicesima edizione de La Traccia Bianca, la ciaspolata che si disputerà domenica 24 febbraio nel paradiso per chi ciaspola che resta l'Alpe Devero! Due le sostanziali novità di questa edizione: il passaggio di consegne dell’organizzazione dal CAI Pallanza alla Asd LTB che ha provveduto ad apportare una modifica logistica collocando partenza e arrivo nella zona Campeggio Rio Buscagna, di fronte alle piste da sci gestite dalla Cooperativa Devero 2.0. Ma, a detta degli organizzatori, la novità più emozionante è la nascita della collaborazione con le Associazioni Parkinsoniane: è infatti ormai assodato che l'unico elemento che rallenta il processo neuro degenerativo è l'attività fisica; fare movimento, soprattutto se fatto in compagnia, fa comunque bene, sia a chi è già affetto da Morbo di Parkinson, sia a chi è sano. Per ribadire questo messaggio sarà presente a La Traccia Bianca una delegazione delle Associazioni Parkinsoniane capitanate da Cecilia Ferrari, atleta aronese affetta da Morbo di Parkinson balzata agli onori della cronaca nel 2018 per aver attraversato lo Stretto di Messina a nuoto. Indubbiamente le novità non cambieranno quelle che sono le carte vincenti de La Traccia Bianca: l'affascinante ambientazione naturale, il percorso, divertente ma non troppo difficile, un pacco gara sempre ricco di eccellenze del territorio e soprattutto la magica atmosfera di festa che si respira sin dal giorno precedente. Non è un caso che ogni anno un migliaio di atleti, provenienti da tutta Italia, si diano appuntamento all'Alpe Devero, contribuendo alla valorizzazione turistica del territorio, per quella che è la terza ciaspolata più partecipata d’Italia. In questa edizione ci sarà un motivo in più per tagliare il traguardo: fra tutti gli arrivati sarà estratto un buono acquisto da cinquecento euro da utilizzarsi presso i negozi di articoli sportivi Sportway!

L'iscrizione costerà, fino al 21 febbraio, 12,00 € + 5,00 € di eventuale noleggio ciaspole.

Info e iscrizioni su www.latracciabianca.it.