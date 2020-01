Un altro traguardo per Beppe Scienza: 300 panchine da professionista

Sono 300. Parliamo del traguardo di panchine ‘'toccato'' da Beppe Scienza, domese doc , oggi tecnico del Monopoli. Inutile, a chi abita nel VCO, spiegare chi sia Beppe Scienza, giocatore che col fratello Fabio ha ‘segnato’ anni ed anni del calcio italiano.

Beppe, da quando ha appeso le scarpe al chiodo, fa l’allenatore. Ad inizio campionato è riapprodato al Monopoli, formazione di Serie C, che oggi occupa il 4° posto in classifica dietro alcune big come Reggina, Bari e Ternana.

E' sulla panchina pugliese che Beppe ha collezionato un altro record: 300 presenze da allenatore.

L’ex centrocampista ne ha fatta di strada. Dalla serie C con l’Omegna al debutto in B con la Reggina nel 1990 per approdare in A con la maglia granata del Torino allenato da Rampanti e poi col Piacenza. Chiusa la carriera calcistica in serie C, Beppe è rimasto nel mondo del pallone mettendo i panni dell’allenatore per diverse formazioni professioniste. Prima di toccare questo traguardo.