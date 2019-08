Vittoria per distacco per Myles Porcelli ad Alberobello (BA)

Terza vittoria stagionale per il nostro Myles Porcelli ad Alberobello in Puglia nel 7° Trofeo Silva Arboris Belli- Memorial Ginetta Ruggieri, gara unica riservata agli esordienti 1°/2° anno. La corsa non ha avuto grossi sussulti nella prima parte di gara ma l’attacco sferrato dal nostro atleta al penultimo dei sei giri in programma gli consente di giungere all’arrivo in solitaria con piu’ di un minuto di vantaggio sul secondo arrivato Laino Fabrizio e sul terzo Apuzzo Giovanni ; questa vittoria conferma l’ottimo stato di forma di Myles in questo periodo della stagione e ci rende fiduciosi per le classiche di fine stagione.

Gli altri esordienti impegnati a Canelli (AT) in gara unica, arrivo con una volatona generale, ottengono; nei primo anno 7°Manuel Pedretti ,10° Diego Parmigiani e 11°Samuele Fighetti, nei secondi anno buon 5° posto per Christian Donatelli , 6°posto per Edoardo Rubino in gruppo Manule Padovan.

Gli allievi hanno corso a Berzonno(NO) da segnalare 11° posto di Manuel Sannazzaro e 12° di Simone Costantino.

Le ragazze impegnate a Noventa di Piave (Ve) in un arrivo a ranghi compatti nella volatona generale giunge al 9° posto Francesca Barale e al 15°posto Sofia Nicolini.