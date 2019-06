Cristina (FI) sulle Olimpiadi: "Il Vco faccia il possibile per agganciare questo treno di risorse importanti"

«Una grandissima gioia che speriamo si trasformi in una altrettanto grande opportunità». Così la deputata di Forza Italia Mirella Cristina commenta l'assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo.

«A fronte di questo risultato – rimarca Cristina - spiace ancora di più che la città di Torino si sia tirata indietro, trascinando di fatto fuori dalla partita anche il resto del Piemonte. Sono però convinta che la nuova giunta regionale guidata da Alberto Cirio sarà in grado di lavorare per far sì che anche i nostri territori potranno beneficiare delle indubbie ricadute positive generate da un evento internazionale come le Olimpiadi. Anche il Verbano Cusio Ossola dovrà iniziare da subito a fare sistema e a lavorare per cercare di agganciare il più possibile questo treno di risorse economiche importanti».