Enrico Borghi: ''La Regione si svegli sull'ospedale. Il rischio è perdere i finanziamenti''

Deputato Enrico Borghi, il Pd va verso una nuova segreteria provinciale….

‘’C’è una convergenza politica e territoriale su una figura come Alce de Ambrogi per la segreteria; credo Alice che saprà essere all’altezza di uno sforzo unitario. I nostri iscritti di chiedono una tenuta unitaria.’’

Come sta il Pd del VCO?

‘’Abbiamo dato a livello regionale la miglior prova in tutto il collegio Piemonte 2, un trend che è stato tale nelle politiche che mi hanno visto candidato nel 2013 e 2018. C’è tanto da lavorare, anche per sgonfiare la bolla del consenso leghista che anche in questo territorio ha la sua rilevanza. Oggi il consenso è mobile e può capitare di passare dal 40 al 20 per cento, ma anche viceversa: le parabole del Pd e della Lega si sono intrecciate. L’uscita della Lega dal Governo nazionale e l’inefficacia dell’azione di governo della Lega a livello piemontese farà ricredere diversi cittadini che hanno dato loro il consenso. Noi dobbiamo essere l’alternativa’’

Sono passati ormai 5 mesi dal rinnovo regionale …

‘’Sì, e siamo con nebbia in Val Padana per quanto riguarda il nuovo ospedale e con zero provvedimenti per quanto riguarda la concretezza. Una maggioranza piegata sui diktat salviniani di propaganda, vedi la vicenda kafkiana del consiglio regionale bloccato 4 giorni su un referendum che quasi probabilmente non si farò, e in una confusione rilevante. La giunta regionale chiede a noi parlamentari di battersi, e lo stiamo facendo, per sbloccare la vicenda della Città della salute di Torino, per sbloccare la vicenda della Città della salute di Novara, ma non ci dice nulla sull’ospedale del VCO’’.

Le Regione aveva promesso che si sarebbe pronunciata entro metà ottobre…..

‘’Si pronuncino perché nel frattempo il territorio sta dando indicazioni molto chiare. Gli operatori lo hanno detto tutti e più passa il tempo, più perdiamo opportunità. Inoltre oggi noi abbiamo i soldi sul tavolo: quelli dell’Inail e del Cipe, stanziati nella scorsa legislatura. Cosa si aspetta a spenderli? C’è il rischio che ci vengano tolti….’’.

Nel 2016 era stato qui il Ministro Delrio a promettere investimenti sulle infrastrutture. Si è visto poco….

‘’Vero, ma perché i tempi di approvazione del contratto di programma Anas sono stati più lunghi rispetto a quanto si immaginava. Delrio venne nel 2016 e purtroppo il contratto di programma 2016-2021 è stato approvato a fine 2017. Dopodiché c’è stato l’anno Toninelli (ex ministro alla Infrastrutture ndr) che parla da solo: un blocco totale nella programmazione complice uno scontro interno tra 5Stelle e Lega complice il fatto che all’interno di Anas si è fatta una lottizzazione togliendo l’amministratore che noi avevamo messo e rimettendo in piedi un consiglio di amministrazione spartito tra Lega e 5Stelle. Il tutto ha bloccato il sistema. Ora abbiamo sbloccato la vicenda del statale della Vigezzo con l’arrivo del crono programma che è stato per un anno l’araba fenice. Poi abbiamo sbloccato i fondi della ‘34’ grazie anche all’iniziative del sindaco di Verbania che si è assunto la volontà di essere stazione appaltante. Nel contratto di programma quinquennale Anas ci sono gli interventi annunciati da Delrio. Purtroppo in questo Paese si impiega l’80 per cento del tempo a programmare e il 20 per cento a realizzare. Intanto gli interventi sulla superstrada ossolane sono stati fatti, smentendo le cassandre della Lega che ha costruito una campagna elettorale nel 2018 dicendo che i soldi non c’erano e poi li hanno trovati nel cassetto’’.

Di Conser VCO si parla poco…

‘’Con la chiusura del forno inceneritore, la società si è trasformata da industriale in società di servizi. Non avendo la possibilità di conferire ad un impianto autonomo non ha la possibilità di controllare la filiera dei costi, ma dipende dall’esterno e così il territorio è in balia di quanto accade fuori. C’è una grossa responsabilità dei Comuni di centrodestra, capitanati da Domodossola, che sino opposti alla gara a doppio oggetto e questo ha determinato un aumento dei costi. Dobbiamo aprire il mercato, dire che serve una società che sia proprietaria degli impianti di conferimento e trattamento, altrimenti pagheremo di più. Forse è più comodo mantenere la nicchia del potere di una società interamente pubblica con una logica autarchica che però costa di più. Se vogliamo tenere il feudo dei partiti saranno i cittadini a pagare e io sono contrario’’.

Una cosa positiva che procede è la bonifica di Pieve.

‘’Nei prossimi giorni spero che il sindaco di Vogogna possa chiudere l’accordo di programma per l’arginatura del Toce. Ma complessivamente, in un Paese di opere incompiute, la bonifica rappresenta un punto di eccellenza. E bene ha fatto il sindaco di Pieve Vergonte a smentire alcune inchieste giornalistiche un po’ superficiali che sostenevano che anche qui non era partito niente. Syndial potrebbe fare di più. Con loro avevamo alcuni accordi di maggior ricaduta per il territorio. Un’attività connessa con aspetti di carattere scientifico, di ricerca e culturale, con i dati della bonifica messi a disposizione del territorio. Essendo un punto di riferimento nazionale questo può avere una ricaduta nel campo della ricerca. Poi occorre un accordo con gli enti locali perché quando i terreni saranno bonificati dovranno essere messi a disposizione del territorio per attività di carattere produttivo e industriale. Mi aspetto che Eni restituisca in termini di posti di lavoro quanto ha portato a casa in termini di ambiente e salute dei nostri cittadini’’.

Pentito di aver lasciato la carica di sindaco?

‘’No, assolutamente! Il carico di lavoro che ho a Roma avrebbe fisicamente reso incompatibile le due cose. La vita è fatta di fasi e quella di sindaco di Vogogna si è compiuta e mi pare che Stefanetta e la sua squadra stiano lavorando molto bene’’.