La Lega sulle Provinciali: "Ottimo risultato ora puntiamo a Verbania e alla Regione"

Dopo l'affermazione alle elezioni per il consiglio provinciale del Vco, la Lega Salvini esprime soddisfazione per il risultato ottenuto. Così in una nota il commissario Lega Salvini di Verbania Alberto Preioni e il commissario provinciale Vco, Federico Perugini: "Esprimiamo soddisfazione per il risultato ottenuto alle elezioni per il consiglio provinciale. Il lavoro svolto dalla Lega Salvini a livello nazionale dà i suoi frutti anche nei territori. Ancora una volta premiano i fatti e non le parole. E adesso non ci si ferma. Due i traguardi fondamentali per la provincia: affidare con fiducia a Giandomenico Albertella per il centro destra la città di Verbania e mettere al centro dell'agenda del prossimo Governo regionale la specificità montana per il Verbano Cusio Ossola ed i proventi dei canoni idrici dalla Regione Piemonte. Insomma, un buon motivo per sostenere la Lega Salvini alle prossime elezioni regionali è la conquista della stessa dignità di trattamento che Lombardia e Veneto, per esempio, riservano alle Province di Sondrio e Belluno. Auguriamo a tutti gli elettori buon lavoro".