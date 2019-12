Luigi Songa nominato presidente di Atc Piemonte Nord

Dopo l'affaire Rosso, la sua nomina era slittata di qualche giorno. Oggi è arrivata: la giunta regionale ha indicato Luigi Songa come presidente di Atc Piemonte Nord. Insieme a lui nel consiglio d'amministrazione ci sono Marco Marchioni, Leo Spataro, Emiliano Marino e Piergiacomo Baroni. "Sono soddisfatto ed orgoglioso di questo incarico - le parole di Song a- e intendo svolgere questo ruolo a tempo pieno: per questo domani mattina chiederò di essere messo in aspettativa dalla Regione. Il primo passo sarà quello di capire, nel più breve tempo possibile, lo stato dell'arte: Atc ha oltre diecimila alloggi nelle province di Novara, Vco, Biella e Vercelli, con decine di cantieri fermi e un piano di manutenzioni che va necessariamente predisposto ed attuato". C'è poi un particolare cantiere che sta a cuore al neo presidente. "Il primo dossier che ci sarà sul mio tavolo sarà quello della ex Pretura a Omegna, fermo da più di dieci anni: da omegnese credo sia giusto fare in modo che questo intervento di edilizia popolare venga finalmente realizzato" conclude Songa.