Montani: "Buon lavoro alla giunta Cirio. Il Vco si aspetta risposte importanti su sanità, canoni idrici e altri temi"

“Rivolgo il mio personale augurio di buon lavoro alla neo insediata giunta del governatore Cirio. Siamo certi di aver consegnato la Regione nelle mani di un politico che saprà valorizzarla nello scacchiere nazionale. C’è grande attesa in tutto il Piemonte e in particolare nel territorio del Verbano Cusio Ossola, che sui temi della sanità, dei canoni idrici e non soltanto, si aspetta ora risposte importanti e risolutive per il suo futuro. Ne approfitto anche per ribadire che non siamo affatto preoccupati per la mancata presenza in giunta di un esponente del Vco. Per la Lega Salvini, vale sottolinearlo, contano di più i fatti che non le cadreghe, come stiamo dimostrando a Roma nel governo nazionale. Siamo, oltretutto, convinti che presto Alberto Preioni sarà valorizzato nella maniera più corretta e giusta. Chiedo a tutti soltanto un po’ di pazienza e alla fine, vedrete, i conti torneranno. Calma e gesso”. Così il senatore della Lega Salvini, Enrico Montani.