Regione e sindaci hanno fatto il punto sui danni del nubifragio

Al di là dei possibili indennizzi in caso di riconoscimento dello stato d’emergenza da calamità naturale per il nubifragio che s’è abbattuto sul Verbano e sull’Ossola il 12 agosto scorso, i sindaci che hanno incontrato questa mattina in Provincia il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi, sollecitano investimenti nel riassetto idrogeologico. Il perché, lo ha sottolineato la verbanese Silvia Marchionini:“simili eventi, per quanto non prevedibili, sono purtroppo destinati a ripetersi con una certa frequenza. In 10 minuti a Verbania ha rischiato di rivivere la devastazione del 2012 che ha respo impraticabile il parco di villa San Remigio”. Sulla stessa linea al collega di Baveno Maria Rosa Gnocchi: “Il parco della Camera di commercio, gestito dal comune di Baveno, ha subito danni per 70 mila euro al patrimonio arboreo, occorre metterlo in sicurezza in modo che possa resistere ad altri eventi calamitosi. Lo stesso discorso vale per la rete di sentieri che sale al Mottarone che abbiamo riqualificato in chiave turistico escursionistica”. Il ghiffese Matteo Lanino ha citato il Sacro Monte La Trinità: “È lì che abbiamo subito più danni ma, come tutti i Sacri Monti, dipendiamo dal settore Cultura della Regione che ha scarsi fondi e non destinati al riassetto idrogeologico. Solleciterei, se possibile, il passaggio ad altre competenze interne alla Regione dotate di fondi sia per il riassetto idrogeologico che per la gestione del patrimonio forestale oggi abbandonato a sé stesso”.

Rilievi, quelli dei sindaci, cui l’assessore Gabusi ha risposto promettendo un rifinanziamento della legge 18. Quanto a Cirio ha sottolineato che “prima di presentare richiesta di stato d’emergenza abbiamo voluto sentire tutte le province del Piemonte perché se, per ogni singola provincia lo stato d’emergenza non è concedibile per tutte le zone del Piemonte diventa possibile. Noi abbiamo messo in campo 2 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza”. Gli indennizzi governativi non potranno andare oltre il 10-15 per cento del danno patito, ha informato a inizio incontro Gabusi.