80 viaggi organizzati in arrivo e 200 espositori per la 20a edizione dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore

20 candeline per i tradizionali Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo. Molte le novità in programma quest'anno. Il 6 dicembrela serata inaugurale “Aspettando il Mercatino” con l'accensione del grande abete e spettacoli live con la Mabò Band e gli artisti della Compagnia "Eglaf - performing arts”. Tra le novità del 2018: una nuova via del percorso e la Casa di Babbo Natale. I Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore tornano in questa porzione di Alpi piemontesi dal 7 al 9 dicembre. In ogni edizione sono in grado di richiamare tanti nuovi visitatori provenienti da tutta Italia, lo confermano le attese del 2018: sono già oltre 80 i gruppi organizzati che raggiungeranno Santa Maria Maggiore da tutta Italia (le regioni più lontane: Basilicata, Marche, Emilia Romagna).

Quasi 200 espositori, accuratamente selezionati, comporranno uno dei mercatini natalizi più grandi e suggestivi d'Italia: presepi artigianali e casette in pietra e legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. Imperdibili inoltre in Piazza Risorgimento i 10 chalet delle Eccellenze Artigiane, con le specialità gastronomiche e artigianali di queste terre tra monti e laghi.

Due le principali novità della ventesima edizione: un percorso ancora più ampio, con la new entry di Via Dante – nei pressi della stazione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli – e una nuova attrazione per i più piccoli, la Casa di Babbo Natale, in Via Vittorio Veneto.

Santa Maria Maggiore stupirà i visitatori per la bellezza delle sue architetture, per l'eleganza degli allestimenti e delle decorazioni: un borgo Bandiera Arancione impreziosito da proiezioni e video mapping su alcuni edifici del centro storico. A deliziare i visitatori del mercatino ci saranno le tante prelibatezze locali offerte nei sette punti di ristoro (tre al coperto e riscaldati): un “must” il profumato vin brulè o il locale caffè vigezzino, insieme ai golosi stinchéet o alle prelibate caldarroste. E ancora gli eventi, davvero per tutti i gusti: bandelle, gruppi di cornamuse e ghironde, i Corni delle Alpi, gli artisti della motosega e i coinvolgenti laboratori per i più piccoli.

Porte aperte nel borgo agli splendidi e singolari musei: il celebre – e unico in Italia – Museo dello

Spazzacamino, l'eccezionale pinacoteca della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, scrigno dei tesori artistici della “Valle dei Pittori”, e la nuovissima Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell'Acqua di Colonia, nata proprio grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore.

Il 6 dicembre dalle ore 21.00 in programma “Aspettando il Mercatino di Natale”, una serata speciale in occasione dei vent'anni dell'evento con la partecipazione straordinaria della Mabò Band, degli artisti della Compagnia "Eglaf - performing arts”, l'accensione del grande albero di Natale e sorprese luminose. Per raggiungere comodamente Santa Maria Maggiore è possibile prenotare un viaggio a bordo dei treni panoramici della Ferrovia Vigezzina-Centovalli da Domodossola e Locarno (CH) e approfittare dei trenini navetta in viaggio continuo da Druogno (dettagli e biglietteria online su www.vigezzinacentovalli.com – ultimi posti disponibili). Infine i viaggi in bus di Becoming Ossola, informazioni sul sito http://www.becomingossola.com.