A Vanzone la seconda edizione del Convegno internazionale “Costruire nel costruito”

Nella Torre di Battiggio, di origine medievale restaurata, consolidata e parzialmente ricostruita con fondi dell’Unione Europea e cofinanziamento del Comune di Vanzone con San Carlo (2001-2007),si terrà la seconda edizione del Convegno Internazionale “Costruire nel Costruito”. La prima edizione risale allo scorso anno nell’occasione del decennale dell’inaugurazione dei lavori di recupero, il cui tema è stato dedicato al dibattito sui “Linguaggi contemporanei nella riqualificazione del patrimonio” e ha visto la partecipazione dei relatori Emilia Garda, Luca Moretto, Marco Zerbinatti, Hans Weiss, Andrea Scotton, Claudine Remacle, Paolo Bossi, Gianni Bretto. La rassegna ha contemplato inoltre la mostra “Rassegna Architetti Arco Alpino”, ed i laboratori di progettazione e di costruzione del muro in pietra a secco. Ha partecipato un pubblico proveniente da realtà differenti: architetti provenienti da varie regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana, Sicilia) per i quali l’iscrizione è valsa come punteggio per l’aggiornamento professionale, residenti, villeggianti e turisti, studenti dei Politecnici di Torino e Milano. In particolar modo il laboratorio di costruzione del muro a secco ha coinvolto inoltre gli abitanti ed i villeggianti di Battiggio e delle frazioni confinanti, che sotto la direzione dei mastri muratori Paolo Mafrici e Silvio Titoli, hanno ricostruito un tratto di muro parcellare.

Quest’anno il tema del convegno sarà dedicato a “materiali, tecniche, linguaggi negli interventi di riqualificazione del patrimonio”, e osserverà il seguente programma, 26 luglio , ore 9,00-13,00: introduzione e saluto del Sindaco, Claudio Sonzogni, dell’assessore Damiano Oberoffer, e del Vice Presidente dell’ordine degli Architetti NO_VCO, Carlo Ghisolfi; ore 9,30 inizio convegno Valeria Martusciello_ADG Studio, Genova : “Interventi sul patrimonio architettonico esistente della realtà ligure (A) “pietra a spacco della realtà ligure. Insediamenti sparsi”; Angela Zattera_ architetto, Genova: “Interventi sul patrimonio architettonico esistente della realtà ligure ” (B) “Edifici vincolati e resti archeologici”;Marco Alfani_ ADG Studio, Genova: “Interventi sul patrimonio architettonico esistente della realtà ligure ” (C) "Materiali lapidei da costruzione e pietre ornamentali: proprietà tecniche delle rocce"; Gianfranco Cavaglià_ architetto, già ordinario di Tecnologia dell’Architettura, Politecnico di Torino: “Valorizzazione di un bene : la torre di Battigio, cronache di un progetto”. 3 agosto, ore 9,00-13,00: Teresa Sapey_Sapey Studio, Madrid: “Il colore come materia”; Chiara Locardi_Politecnico di Milano: "Il processo di paesaggio come progetto di territorio. Laboratorio a Premia ed altre esperienze”; Gianni Bretto, Gisella E. Giordano_ SdA gb /GAROu, Bannio / Torino/Roccavione: “Dalla macroscala territoriale, alle microstorie di cantiere: intrecci tra arte e architettura”. 6 agosto (ore 8-13) laboratorio di costruzione in pietra a secco (Scuola Edile del VCO, SPS, mastri muratori locali). Il Convegno è organizzato da Damiano Oberoffer e Gianni Bretto (InnovaTorre acceleratore di idee del VCO),Carlo Ghisolfi (Ordine Architetti NO_VCO),Gisella E. Giordano, (S.P.S.),col contributo e patrocinio del Comune di Vanzone con San Carlo con InnovaTorre, dell’ Ordine degli Architetti NO_VCO; e il patrocinio dell’Associazione architetti Arco Alpino e di Terra di Pietra e di Passo (A.M.O.),la collaborazione del SEFORS (Scuola Edile provinciale del VCO),e della SPS (Société scientifique internationale pour l'étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche).

Sono riconosciuti CFP agli architetti, info sul sito dell’Ordine Novara VCO.

È infine doveroso segnalare che il progetto di recupero della Torre di Battiggio, dopo numerosi riconoscimenti internazionali (2012, 2016, 2017),è stata inclusa tra gli interventi esemplari di riqualificazione del patrimonio architettonico europeo a cura dell’Award for Architectural Heritage Intervention (AADIPA),che saranno oggetto di un catalogo che verrà pubblicato in autunno.