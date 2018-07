AIB Monterosa, cinque squadre per il pronto intervento  

Il distaccamento AIB Monterosa conta cinquanta volontari e un potente mezzo di pronto intervento.

«È il nostro fiore all’occhiello e ha una sua storia particolare», dice Demis Balbi, comandante del distaccamento n° 17 Monterosa dell’AIB del Piemonte di stanza a Piedimulera.

«La spinta iniziale all’acquisto di questo indispensabile mezzo ci è stata data dal contributo di solidarietà che abbiamo ricevuto dagli organizzatori della Stràgrandamonterosa grazie alla loro iniziativa “La maglietta della solidarietà”. La loro offerta ha fatto da pungolo e stimolo.

Nel frattempo sapevamo che l’AIB di Biella vendeva un mezzo di pronto intervento, per mancanza di autisti abilitati alla sua guida, e così abbiamo proposto loro un anticipo e il ritiro del mezzo in comodato d’uso. Portato a Piedimulera il mezzo ci siamo mossi in due direzioni: una cercando i fondi necessari a completare il pagamento e l’altra per la sistemazione pratica. Le diverse Amministrazioni comunali ci hanno sostenuto, i lavori di meccanica e carrozzeria li abbiamo fatti noi ed ecco il risultato finale».

Quali le finalità e le caratteristiche tecniche?

«Il mezzo è dotato di una cisterna da 1700 litri di acqua in grado di rifornire altri mezzi operativi o intervenire direttamente. Può essere utilizzato in casi d’intervento di Protezione Civile essendo dotato dell’attrezzatura necessaria, compreso un potente faro per le emergenze notturne».

Quanti siete gli AIB?

«Il distaccamento 17 Monterosa è composto da cinque squadre per complessivi cinquanta volontari. Nella provincia del Vco, coordinate da Roberto Cotroneo, sono attive trentatre squadre con nove aree di base ed un totale di seicento volontari. Noi, in caso di emergenza locale, siamo pronti ad intervenire in breve tempo, se l’emergenza fosse di notevoli proporzioni, in nostro aiuto interverrebbero le altre squadre provinciali».