All'incontro con Chiamparino anche Valter Zanetta. Nessuno della giunta domese

Tra gli intervenuti all’incontro con il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, c’erano anche esponenti del comitato Pro Lombardia. In testa il presidente Valter Zanetta. Il contatto tra Chiamparino e Zanetta è avvenuto già davanti la sede della provincia. Un confronto cordiale e sereno, come sarà anche il dibattito in sala consiliare, dove Zanetta ha ringraziato Chiamparino: ‘’Venendo qui oggi ha nobilitato questa nostra iniziativa’’. La gentilezza è finita lì, visto che Zanetta ha ribadito le aspirazioni del VCO e i malumori che covano tra le gente. Ha chiesto un rilancio del VCO e ribadito che il referendum è un atto di democrazia.

Dicevamo che erano in sala diversi gli amministratori, ma non tanti. Molti gli assenti dall’Ossola e tra questi la giunta comunale di Domodossola, mentre Omegna e Verbania erano presenti con i loro sindaci.