Anche il VCO scosso dal "boom sonico" provocato da due caccia italiani

Anche il VCO è stato scosso, alle 11.17 di questa mattina, dai terribili boati che hanno attraversato i cieli di tutto il nord della Lombardia da Varese a Bergamo e fino in Valle d'Aosta. A causarli due caccia militari decollati da Istrana (Treviso) che hanno superato la barriera del suono. I caccia dell'Aeronautica italiana sono stati allertati per intercettare un aereo di linea francese che aveva perso il controllo con gli enti del traffico aereo ed è stato costretto a modificare la rotta. Quando l'aereo è stato raggiunto, il collegamento è stato ripristinato e i due caccia sono rientrati alla base.

In alcune località il rumore ha fatto tremare i vetri delle case, in particolare a Monza i vetri di una scuola sono andati in frantumi e a Bergamo, in via precauzionale, sono state evacuate scuole e il tribunale. E' proprio la procura bergamasca competente a indagare, anche se al momento non sembrano ravvisarsi reati a carico dei piloti dei due caccia, che avrebbero agito in condizioni di emergenza.

Quello di stamattina viene definito "boom sonico", prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d'urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove con velocità superiore alla velocità del suono.



Sul lago Maggiore, altro episodio di boom sonico si verificò nel dicembre del 2016, e a provocarlo erano stati due caccia elvetici impegnati in una operazione di polizia aerea.