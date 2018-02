Anche una mergozzese tra i candidati con “Civica Popolare”

Quattro i candidati in corsa con “Civica Popolare” Lorenzin, una delle quattro liste della coalizione di centro sinistra guidata dal Pd; quattro i novaresi in corsa per la Camera; si tratta di Antonio Pedrazzoli, 47 anni, avvocato novarese, in passato consigliere comunale e presidente della Commissione Bilancio del Comune di Novara; Cinzia Mainini, 44 anni, “economista per passione e per professione”, ricercatrice all’Università del Piemonte Orientale, segue progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo locale, alla promozione del made in Italy e al miglioramento della qualità di vita, attiva nel sociale e nel mondo del volontariato. E poi Alberto Abis, 32 anni, novarese, laureato in studio e gestione dei beni culturali all’Università del Piemonte Orientale, Junior Project Manager presso una società che si occupa della valorizzazione del patrimonio culturale e infine Patrizia Rauch, 46 anni, originaria di Mergozzo, impegnata nel mondo dell’associazionismo. Al Senato il candidato è Roberto Marmo. Consapevoli delle difficoltà per raggiungere la soglia di sbarramento ma determinati. Slogan? “Non prometterò niente che non possa mantenere” come dire “Nessuna proposta impossibile”, nessuna promessa campata in aria, ma interventi sul sistema fiscale e a favore delle famiglie.