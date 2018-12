Ancora localizzati lastroni sulle creste di confine occidentali e settentrionali

Dopo un fine settimana molto ventoso, con apporti di nuova neve sulle creste di confine dalle Alpi Lepontine alle Alpi Cozie, la settimana è proseguita con tempo più stabile con una progressiva discesa delle temperature fino alla giornata di giovedì quando lo zero termico si è abbassato fino a 500 m. "Le criticità maggiori in prossimità delle creste di confine dove sono presenti locali accumuli, che poggiano su croste fragili. La stabilità precaria di questi accumuli - si legge in uno studio di Arpa Piemonte - è comprovata da rumori di assestamento che si verificano anche con debole sovraccarico. Per questo fine settimana il grado di pericolo è compreso generalmente tra 1-Debole e il 2-Moderato. Si consiglia di porre particolare attenzione ai recenti lastroni e di valutare bene le situazioni in cui improvvisamente si passa da poca a molta neve".