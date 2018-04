Aprile Varzese 2018, il programma completo della manifestazione

Inizia oggi, presso il Palatenda di piazzale Trieste a Varzo, la 19ma edizione dell'Aprile Varzese, 12 giorni ricchi di iniziative, buona cucina, giochi, musica, folcklore, divertimento e convivialità. Il consueto 'Palio degli Asini' ( a due gambe ) si svolgerà domenica 29 aprile. Di seguito il programma completo della rassegna.

Venerdì 20 aprile

ore 18:30- Apertura dell'Aprile Varzese presso il Palatenda, benedizione impartita da don Marco e un momento dedicato alla memoria dei volontari scomparsi

ore 19:30- Cena l'Italia in tavola, regione Liguria

Fritto misto di mare; trofie al pesto con patate e fagiolini

ore 21:30 appuntamento con il gruppo 'Celentamina', con cover di Mina e Adriano Celentano

Sabato 21 aprile

ore 9:30- Torneo di burraco presso il Palatenda

ore 10:30- 'Raduno dei Giorgio' in onore al santo patrono di Varzo

ore 12:00- Pranzo aperto a tutti: gnocchi ossolani, mezzo stinco brasato

ore 14:30 fino alle 16:30- presso la sede del Parco Naturale Veglia Devero: 'Archeomuseo multimediale' 'con archeologo che relazionerà e proietterà filmati

ore 15:00- Al campetto in piazza torneo di 'dodgeball' aperto a tutti

ore 15:30- Gara di maglia organizzata da 'Il Gomitolo'

ore 19:30- Cena l'Italia in tavola, regione Trentino

Spatzle allo speck, frittata al forno con ricotta radicchio e funghi, stinco brasato, strudel.

Ore 22:00- Serata live disco Daniele and Onion Rings

ore 24:00 - Sorpresa di mezzanotte

Domenica 22 aprile

ore 10:30- Manifestazione Montagna Fidal Piemonte 8o 'StraSino' km 9,6, Campionato Piemontese Assoluto Corsa in Montagna Trofeo Ecopiemonte, organizzato da G.S.Val Divedro

ore 12:30- Pranzo in Piazza

Selvaggina in umido, degustazione di formaggi con miele, torta di pane e latte

ore 15:00- Esercitazione di soccorso del Corpo Volontari Soccorso Valle divedro

Ore19:30- Cena l'Italia in tavola, regione Lombardia

Risotto alla milanese con ossobuco, pizzoccheri

ore 20:30- Esibizione degli allievi della scuola di ballo di Masera 'Dance Evolution'

ore 22:00 serata musicale con 'Arcobaleno Band'

Lunedì 23 aprile

ore 18:00- Santa Messa in onore del santo patrono

ore 19:30- Cena l'Italia in tavola, regione Piemonte

Bollito misto alla piemontese

ore 22:00 serata musicale con i 'Vinile'

Martedì 24 aprile

ore 19:30- Cena

Paella, insalata di mare, filettino alla senape e rosmarino con patatine

ore 22:00 tributo ai 'Queen' con i 'Vipers'. È gradita la presenza di gruppi in abiti anni 60/70. Sarà premiato il gruppo più bello e più numeroso

ore 24:00 sorpresa di mezzanotte

Mercoledì 25 aprile

ore 9:00- Apertura mercatini di San Giorgio: hobbistica, artigianato e gastronomia

ore 10:30- In attesa del palio... per tutti i bambini 'Palio in gioco' con laboratorio creativo sotto il Palatenda, sfilata e giochi

ore 12:30- Pranzo l'Italia in tavola, regione Puglia

Orecchiette alle cime di rapa, salsiccia e lenticchie con bruschetta di pane pugliese

Nel pomeriggio continuazione dei giochi per bambini

ore 15:00- Tombola della parrocchia di San Giorgio con intermezzo musicale

ore 19:30 Italia in tavola, regione Lazio

Pasta cacio e pepe, amatriciana, saltimbocca alla romana, zuppa di fave piselli e carciofi

ore 22:00- Serata danzante con l'orchestra 'Le bolle di sapone'

Giovedì 26 aprile

ore 19:30- Apertura ufficiale del 'Palio degli Asini', ritrovo frazioni e squadre davanti alla ludoteca in piazza Trieste, partenza sfilata rioni per richiesta autorizzazione svolgimento palio al parroco e al sindaco.

Ore 20:00- Gara cronometrata tra i 10 Rioni su percorso piano con portantina di uguale peso, la classifica finale determinerà l'ordine di scelta da parte dei capisquadra ( dalla prima classificata a scalare ) del peso da portare al Palio. A fine gara estrazione griglia di partenza

a seguire cena apertura palio, l'Italia in tavola, regione Toscana:

Pappardelle al ragù di cinghiale, tagliata di manzo con patatine, cantucci con vin santo

ore 22:00 le più belle canzoni popolari che tutti conoscono con 'Le mondine'

Venerdì 27 aprile

ore 19:30- Cena con la tradizione piemontese bagna cauda

ore 22:00- Serata con M2O vivo DJ, warm up by Gigi Cutrì from Rtl 102.5

Sabato 28 aprile

ore 12:30- Pranzo: pasta al ragù, milanese con patatine.

Ore 14:30- Dimostrazione attiva e congiunta del gruppo volontari Vigili del Fuoco e AIB di Varzo ore 17:00- Inizia la 'Varsc Fest' a cura del gruppo giovani della Proloco

ore 19:30- Cena: Gnocchi ossolani, stinco 'bavarzese' con patatine

ore 22:00- Tutti in pista con i 'Time Travel' ' con lo Human led Show

ore 24:00- Sorpresa di mezzanotte

Domenica 29 aprile

ore 8:00- Vendita Azalee a cura del Gruppo Alpini sezione Varzo Trasquera

ore 10:30- Santa messa solenne, a seguire processione del santo patrono con il corpo musicale varzese le associazioni varzesi, il gruppo costumi, il comitato e gli atleti del Palio e i coscritti 1999. A seguire esibizione del corpo musicale varzese e del gruppo folkloristico 'Baghèt Band' di Bergamo

ore 12:00 - Aperitivo di 'SantJori nosh'

ore 12:30- Pranzo, Varzo e la tradizione 'Cuchella' e la 'pasta rustia'

ore 15:00- Sfilata delle frazioni partecipanti al Palio accompagnate da corpo musicale varzese e gruppo del gruppo folkloristico 'Baghèt Band' di Bergamo

ore 15:30- Spettacoli itineranti nei più suggestivi scorci varzesi a cura del gruppo folkloristico 'Baghèt Band'

16:00- Disputa della sesta edizione del minipalio dei bambini, giuramento degli atleti e fasi di riscaldamento

ore 17:00- Disputa della dodicesima edizione del 'Palio degli Asini a due zampe di Varzo' a seguire posa della bandiera del rione vincente alla torre medievale varzese

ore 20:00- Cena dei Rioni del Palio: lasagne alla bolognese, cosce di pollo arrosto con patatine, panna cotta

ore 21:00- Premiazione delle squadre

ore 21:30- Spettacolo con l'uomo dai mille volti Paolo Drigo

Lunedì 30 aprile

ore 19:30- Cena, l'Italia in tavola, regione Veneto

Risotto al radicchio di Treviso, baccalà alla vicentina con sformatini di polenta bianca

ore 22:00- Musica con i 'Santiago Litfiba Tribute Band' premiati a Sanremo Rock come miglior Tribute Band italiana nel 2018

ore 24:00- Sorpresa di mezzanotte

Martedì 1 maggio

ore 9:30- Tornei di san Giorgio: torneo di calcio categoria Pulcini presso campo sportivo di Varzo in frazione Riva a cura di USD varzese

ore 10:30- Esibizione del che saranno presenti per tutto il giorno

ore 12:30- Pranzo l'Italia in tavola, regione Sicilia

Pasta alla norma, scaloppine al marsala, peperonata

ore 15:00- 'Il centro va in scena', kermesse teatrale ( gruppi teatrali si esibiranno nel centro storico del paese ) esibizione pomeridiana del 'Gruppo Folkloristico Frustatori' di Rocchetta Tanaro

ore 19:30- Cena: 'Paniscia', trippa in umido con fagioli

ore 22:00- Grande serata musicale con Matteo Tarantino

Al Palatenda per tutta la durata della manifestazione sarà possibile mangiare patatine fritte, la pizza cotta nel forno a legna e le trote in carpione.E inoltre: menù bimbo, zuppe, insalate e menu vegetariano. Sarà sempre disponibile un servizio bar con panini e dolci.