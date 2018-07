Argini sul Toce, Borghi: ''Syndial ha mancato di rispetto a Vogogna''

La battaglia è vinta, ma quanta fatica. Dopo un lungo braccio di ferro, Vogogna avrà gli argini di protezione per la sponda sinistra del fiume Toce. Il progetto è sulla scrivania del sindaco Enrico Borghi, soddisfatto ma anche amareggiato per l’atteggiamento tenuto da Syndial, società del gruppo Eni. "Vogogna - dice il sindaco - si sente lesa nei propri diritti da quanto accaduto e per essere stata tenuta a lungo all’oscuro del progetto’’. E non è un caso che il consiglio comunale abbia votato all’unanimità un duro ordine del giorno contro Syndial, un documento anche critico con la Regione Piemonte.

La storia è legata alla bonifica di Pieve Vergonte, che Syndial deve fare dopo la nota vicenda dell’inquinamento da Ddt del lago Maggiore. Nel progetto è prevista anche l’arginatura di fronte a Vogogna, dove confluirà anche il Marmazza, torrente deviato per non farlo più passare sotto lo stabilimento chimico pievese.

E’ qui che, secondo l’amministrazione Borghi, nascono quelle che definisce ‘’inadempienze, omissioni, ritardi, atteggiamenti dilatori messi in atto da Syndial’’. Intervento di arginatura che sembrava scontato. Sino a che, come spiega il sindaco, ‘’Syndial si presenta ad una conferenza dei servizi in maniera non conforme progettualmente alla realizzazione delle richieste del Comune’’. Insomma, una storia di tira e molla che sembra venga risolta al Ministero dell’Ambiente quando, pur di dare il via alla bonifica, si trova un compromesso inserendo una nota con la ‘’specifica raccomandazione che prescrive la realizzazione dell’opera di arginatura completa’’. Un sì agli argini, confermato nelle successive riunioni dalla stessa Syndial. Poco dopo, in prefettura, il nuovo amministratore delegato di Syndial, Vincenzo Larocca, fornisce addirittura il crono programma che prevedeva per il primo semestre 2018 il termine per avviare le procedure di appalto delle opere.

Tutto finito? Macché! In una conferenza dei servizi un funzionario del Ministero mette in discussione il tutto. Ma l’amministrazione Borghi scopre che costui non è un funzionario del Ministero bensì il dipendente di una società privata che opera per il Ministero solo per motivi istruttori.

Un altro fatto che scatena la reazione di Vogogna è la cabina di regia tenutasi a Torino. La bozze dei verbali della riunione pervengono al Comune ossolano direttamente da Syndial ma sono redatti su carta intestata dalla Regione. ‘’E presentano – dice Borghi - modifiche unilaterali e non concordate in merito alla dichiarazioni del comune, ma anche con l’omissione di alcune parti sostanziali. Come è possibile che un soggetto responsabile per legge, in quanto titolare di un sito inquinato, arrivi al punto di confondersi con gli enti pubblici? Non è inopportuno che su carta intestata della Regione, Syndial faccia correzioni e modifiche di atti relativi ad enti pubblici?’’.

Come si vede situazioni a dir poco strane che hanno indotto il consiglio comunale di Vogogna, nonostante la soddisfazione per aver finalmente ricevuto i progetti per l’arginatura, a votare un ordine del giorno critico con Syndial.