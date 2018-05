Asl truffate? Iniziato il processo a Comaita

Tabulati telefonici di una decina di medici sotto controllo, buste paga, orari di lavoro, perquisizioni. Appare come un’indagine di un certo rilievo quella che ha portato al processo, iniziato oggi, a carico del medico domese Fabrizio Comaita. E’ accusato di truffa a danno dell’asl del VCO e di altre aziende sanitarie relativamente ai compensi sull’attività della sua associazione ‘’Mediateam’’, composta da diversi pediatri che prestano servizio in alcune aziende sanitarie della Lombardia e del Piemonte.

La prima udienza è durata quasi quasi quattro ore ma ne sono già state fissate altre 4 per arrivare alla sentenza. L’indagine nasce nel 2015. A generarla una lettera anonima arrivata in Procura, lettera dettagliata e arricchita da buste paga e prospetti dei turni. Troppo precisa per non pensare sia ‘’nata’’’ nell’ambiente sanitario.

Si contestano le irregolarità nelle fatture presentate dall’associazione di Comaita.

L’accusa è sostenuta dal pubblico ministero Sveva De Liguoro. E’ il magistrato che ha coordinato le indagini della Guardia di finanza, i cui uomini sono sfilati stamani durante la prima udienza. Un anno di lavoro che ha messo visto mettere sotto controllo l’attività dell’associazione di pediatri che operano su più ospedali, compreso il San Biagio di Domodossola dove è nata quest’idea di assistenza con il country pediatrico.

La fitta documentazione mostrata dall’accusa dovrebbe dimostrare l’esistenza di turni sovrapposti in sedi diverse e irregolarità sulla ‘’contiguità impossibile’’ essendo le sedi ospedaliere molto distanti, tanto da risultare impossibile terminare i turni e subito iniziarli alla stessa ora a chilometri e chilometri di distanza.

Nell’indagine sono finiti anche i tabulati dei cellulari, sia quello di Comaita chee di una decina di suoi colleghi. La Finanza ha inoltre perquisito lo studio medico del professionista a Domo.

L’udienza ha visto anche duri scontri verbali tra il pm e l’avvocato Marco Ferrero; solo la calma e il tatto del giudice Maria Rosa Fornelli ha permesso di spegnere i toni.

Comaita, difeso dagli avvocati Marco Ferrero e Marisa Zariani, è il solo indagato tra i pediatri, anche perché risulta il responsabile-coordinatore dell’associazione. Il processo riprenderà la prossima settimana con altri testi dell’accusa e della difesa.