Associazione Nazionale Libera Caccia del Piemonte accusa: “Quattrini dei cacciatori sperperati per fini propagandistici”

Ultimi colpi di coda di un’amministrazione regionale morente e che, non paga di aver già sufficientemente penalizzato i cacciatori piemontesi, ora legittima anche il fatto che i loro quattrini vengano sperperati ed utilizzati per fini propagandistici o politici, surrogando l’azione di una Regione incapace di far pervenire alle sue province i fondi necessari all’espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il tutto sta avvenendo nel Verbano-Cusio-Ossola, la piccola provincia del nordovest piemontese dove a breve si voterà il referendum per staccarsi dalla nostra regione, e farsi incorporare nella Lombardia. In questa situazione turbolenta, con la politica subalpina che da Torino solo tardivamente si ricorda di queste province lontane, l’amministrazione in carica è impegnata a tamponare falle che s’aprono un po’ ovunque, a maggior ragione proprio ora che s’avvicinano anche le elezioni regionali cui il presidente Chiamparino sembra intenzionato partecipare, ricandidandosi.

Veniamo ai fatti: il Comprensorio Alpino VCO2 (Ossola Nord) , nella persona del suo commissario Fausto Braito, ha acquistato un fuoristrada da concedere in “comodato gratuito” alla Polizia Provinciale del Verbano, in difficoltà per la mancanza dei fondi che servono a svolgere l’attività di vigilanza sul territorio; per farlo, ovviamente, ha utilizzato fondi che c’erano in cassa, ma che in gran parte provengono dalle quote pagate dai cacciatori soci per l’ammissione e l’ abbattimento dei selvatici. L’operazione non è stata votata dal Comitato di gestione, bensì decisa dal solo sig. Braito, esponente degli enti locali; insomma un altro...politico! Tutto ciò chiaramente eccede i poteri concessi al commissario di un ATC o un CA,che può effettuare solo operazioni di ordinaria, ma non certo quelle di “straordinaria amministrazione” quale dev’essere sicuramente intesa l’acquisto di un costoso automezzo; a maggior ragione se questo poi non viene poi nemmeno messo a disposizione del comprensorio, o a beneficio dei cacciatori a questo iscritti, e che l’alimentano finanziariamente con i loro quattrini. A beneficio di chi ha memoria corta, ricordiamo come secondo la legge 157/92 un ATC o un CA non è una onlus, e nemmeno una ONG, ma un ente di diritto privato che gestisce la caccia, e che le risorse finanziarie di cui dispone devono essere destinate, oltre che al ristoro dei danni agricoli, al sostegno delle spese legate all’attività venatoria. Alle vibranti ed immediate proteste di parte del mondo venatorio il commissario ha replicato come tale operazione fosse ben nota agli uffici regionali, e che proprio da lì era giunta l’autorizzazione a perfezionarla.

L’Associazione Nazionale Libera Caccia del Piemonte lo scorso 6 marzo aveva inviato una raccomandata al CAVCO2, e per conoscenza alla Regione, chiedendo lumi sulla vicenda, ma senza ricevere alcuna risposta, anche se l’automezzo, ormai acquistato, non era stato più consegnato alla Polizia Provinciale. Apprendiamo ora che Regione Piemonte, con documento del 05/10/18 classificato 7.10.20,3/2018A, avrebbe autorizzata l’operazione in virtù...si badi bene...d’una norma inserita nella legge regionale n.5/2018, votata solamente nel mese di giugno, e cioè alcuni mesi dopo l’operazione contestata; in passato però, un’analoga richiesta pervenuta da un comprensorio torinese che voleva contribuire parzialmente all’acquisto di un’autoambulanza per la collettività montana, fu bocciata senz’appello. No comment! E quindi questi legislatori da copia-incolla, così bravi da essersi fatti immediatamente impugnare dal Governo italiano la nuova legge sulla caccia piemontese, ora introducono anche il principio della retroattività d’una loro norma, andando così a legittimare e sanare comportamenti che invece avrebbe dovuto redarguire, quando non sanzionare pesantemente. Tutto ciò è semplicemente vergognoso. Libera Caccia non ci sta, e ritenendo intangibili queidenari dei cacciatori, censura il comportamento del commissario del CAVCO2 e degli uffici regionali preposti, precisando come non consentirà che la sconcia operazione possa passare sotto silenzio, aggiungendo al danno già subito pure la beffa. La politica forse dorme, ma noi no, e interpelleremo immediatamente i nostri legali; qualora ne fossero ravvisati gli estremi, denunceremo lo scorretto comportamento degli amministratori alle Autorità; se poi verrà ritenuto opportuno, promuoveremo azioni di responsabilità nei loro confronti per ottenere risarcimento del danno subito. I soldi dei cacciatori non si toccano, e questo dev’essere ben chiaro. A tutti!

La Presidenza di ANLC Regione Piemonte