Assolto Fabrizio Comaita, il pediatra ossolano era accusato di truffa ai danni dell'Asl Vco e di altre aziende sanitarie

Assolto perché il fatto non sussiste per la maggior parte dei capi di imputazione e perché il fatto non costituisce reato per un paio di episodi. Si è conclusa questa mattina con la sentenza del giudice Rosa Maria Fornelli la vicenda giudiziaria del pediatra ossolano Fabrizio Comaita, accusato di truffa ai danni dell'Asl Vco e di altre aziende sanitarie. La pm Sveva De Liguoro aveva chiesto la condanna a 2 anni e 4 mesi. "Viene riabilitata la figura di un professionista che ha garantito e difeso servizi fondamentali per la sanità del territorio" dicono i legali Marco Ferrero e Marisa Zariani. Comaita, in lacrime liberatorie dopo la lettura della sentenza, preferisce non commentare.

Le indagini erano nate nel 2015 da una lettera anonima giunta in Procura. Comaita era finito sotto accusa per la sua associazione di pediatri che garantiva la copertura di turni e apertura dei reparti in diversi ospedali di Piemonte e Lombardia. Secondo l'accusa nelle fatture sarebbero state inserite prestazioni non eseguite. Non è stato così secondo il giudice.