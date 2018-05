Banco Popolare a rischio chiusura a Vogogna, scende in campo il Comune

Anche quella che un tempo era chiamata la capitale dell'Ossola inferiore rischia di essere senza una banca. Nel piano di razionalizzazione delle filiali del Banco Popolare presenti nel Vco, con la conseguente chiusura a partire dal mese di Giugno 2018 di diverse filiali, c'è anche quella di Vogogna. Dopo la chiusura nel 2015 della filiale di Veneto Banca, ad oggi la filiale del Banco Popolare risulta essere l’unica presente e attiva sull’intero territorio vogognese, garantendo in questo modo un fondamentale presidio di servizi per tutta la comunità ed, in particolar modo, per quelle fasce più fragili quali gli anziani o i diversamente abili. Il comune ha votato per questo un ordine del giorno contro questa decisione. “La razionalizzazione prospettata – si legge nel documento - produrrebbe gravi disservizi per la popolazione, soprattutto per i residenti anziani, che si troverebbero a non poter usufruire di servizi essenziali e basilari quali il pagamento delle bollette o altri servizi bancari, con la conseguenza di essere costretti ad affrontare frequenti e difficili spostamenti”. La Banca Popolare di Novara a Vogogna è storica è stata una delle prime aperture della banca sul sull’intero territorio provinciale, quando allora la provincia era quella di Novara.