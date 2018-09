Borghi: ''Il Pd è per un VCO autonomo. Aspetto gli altri partiti''

‘’Condivido la dichiarazione del presidente Chiamparino sull’autonomia del VCO, che concretizza il lavoro fatto da me in questi anni’’. Enrico Borghi, parlamentare del Pd, plaude alle dichiarazioni fatte da Sergio Chiamparino nell’incontro di sabato a Tecnoparco. Dove il presidente della Regione ha annunciato l’intenzione di dare il via al riconoscimento per un VCO autonomo.

‘’Sondrio, Belluno e VCO sono sullo stesso piano grazie alla riforma Del Rio - spiega - . Il Pd si sta impegnando per un disegno di legge e mi aspetto che altri partiti siano altrettanto coerenti. Non bastano le dichiarazioni alle feste di partito, occorrono i fatti soprattutto perché alcuni partiti come la Lega parlano di autonomia in Piemonte e poi si muovono per portare il VCO in Lombardia. Il tema vero è che la nostra provincia deve essere titolare del Demanio, basta vivere di trasferimenti da Torino o Milano’’.