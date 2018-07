Calcio, costa da 520 a 3 mila euro iscriversi ai campionati

Rese note dal consiglio direttivo del Comitato regionale Piemonte le tasse di iscrizione ai campionati di calcio. Per il campionato di Eccellenza i diritti di iscrizione sono di 3 mila euro, più 300 euro di diritti di associazione alla Lega nazionale dilettanti (LND) e 800 di acconto spese di organizzazione. Per la Promozione i costi sono di 2400 euro di iscrizione, più 300 e 700; per la Prima Categoria l’iscrizione ammonta a 1800 euro, più 300 e 400 euro; per la Seconda Categoria 1200 euro di iscrizione, più 300 e 350; infine la Terza Categoria: iscrizione 520 euro, più 300 e 250 euro.