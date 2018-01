Camera di consiglio in tribunale per gli angeli rubati in Valle Antrona

‘’Ci siamo opposti alla richiesta del collezionista e ora attendiamo il pronunciamento del giudice‘’. Così spiega l’avvocato Maria Grazia Medali la strategia processuale messa in campo per salvare gli angioletti rubati a Zonca, la frazione che si trova a mezza montagna tra Montescheno e Borgomezzavalle. La cronaca dice che i due angioletti erano stati rubati nella chiesetta di Zonca alcuni anni fa. Gli angioletti furono poi recuperati dai carabinieri di San Benedetto del Tronto.

Ma quando vennero riconsegnati alla parrocchia di Borgomezzavalle, il collezionista che li aveva in casa chiese al tribunale di poterli riavere, sostenendo di averli acquistati regolarmente in una fiera autorizzata. ‘’Secondo noi – sostiene l'avvocato Medali nell’opposizione fatta in tribunale – non c’è dubbio: i due angioletti sono stati riconosciuti. Chi li aveva in casa, li avrà anche acquistati in buona fede ma il legittimo proprietario è la parrocchia di Borgomezzavalle’’. L’udienza si è tenuta ieri - in camera di consiglio - al tribunale di Modena, dove il giudice si è riservato di decidere. A rendere pubblica la storia era stato lo stesso parroco del paese antronese, don Luigi Tramonti. Che aveva anche ottenuto anche la solidarietà del sindaco di Borgomezzavalle, Alberto Preioni.