Canoni idrici: ''Il ricorso rischia di portare meno soldi nel VCO''

I gruppi di opposizione in Consiglio provinciale hanno chiesto nell’ultima seduta a che punto è il ricorso nei confronti della Regione Piemonte per il riconoscimento dei canoni idrici. Una richiesta di chiarimenti dopo che il presidente Stefano Costa aveva, in più sedi, ribadito che l’iter per il deposito del ricorso è stato avviato e che lo studio legale che segue la vertenza ha argomentato su solide basi gli argomenti sottesi alla scelta di ricorrere.

Ma come procede la questione non piace alla minoranza. ‘’Abbiamo richiesto una copia dello studio predisposto dal legale, ma abbiamo appreso che al momento non vi sarebbe nulla di scritto. La cosa ci ha ovviamente lasciati un po’ perplessi’’ ci dice Luigi Spadone, consigliere di minoranza in Provincia. ‘’Da quanto ho capito – spiega - il ricorso troverebbe fondamento nel Decreto legge 85/2010, secondo cui una quota dei proventi dei canoni idrici è destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province. Si tratta di una norma che necessita di un atto attuativo che determini l’ammontare. Il Tribunale potrà sì condannare la Regione a contrattare il quantum da trasferire, ma non potrà determinarlo concretamente nel suo ammontare, perché così facendo si sostituirebbe alla scelta amministrativa e non credo questo sia possibile. Anche l’eventuale annullamento del documento di destinazione delle risorse non farebbe conseguire automaticamente il riconoscimento degli importi richiesti. Ritengo il ricorso possa al limite definirsi fondato in questi limiti, ma immaginare che il giudice individui l’importo di 4 milioni richiesto ritengo sia esagerato. Del resto casi di norme di principio inattuabili per la mancanza di norme successive non rappresentano una novità nel nostro ordinamento’’.

Il VCO rischia dunque di restare senza canoni?

‘’La soluzione deve essere politica, non può dipendere da un ricorso. Occorre un atto della Regione che ne determini l’ammontare. Per le province montane come la nostra una legge regionale, ad esempio, che riconosca il diritto del territorio a vedere riconosciuto quanto prelevato sullo stesso. La Lombardia è l’esempio più chiaro: con legge regionale riconosce alla Provincia di Sondrio il ristorno dei canoni, senza la necessità di tira e molla annuali. Per noi una analoga norma rappresenterebbe la certezza di avere risorse in entrata (i canoni per il VCO ammontano a quasi 18 milioni di euro),mentre il ricorso, anche se, porterebbe sul territorio meno di un quarto di quanto gli spetta’’.