Carlo Ignazio Cattaneo nuovo direttore del Servizio di Salute Mentale Territoriale

In data 8 gennaio 2018 la Direzione Generale dell'Asl ha assunto l'atto deliberativo di conferimento al Dott. Carlo Ignazio Cattaneo dell'incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore Struttura Complessa Servizio Salute Mentale Territoriale a seguito di valutazione espressa dalla Commissione esaminatrice che l’ha individuato idoneo a ricoprire tale incarico.

E’ stato valutato il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico in quanto opera in un’area territoriale facente parte del quadrante Nord-Est per il quale l’esperienza maturata rappresenta uno stimolo a sviluppare ulteriormente l’avviata esperienza del Dipartimento Interaziendale della Salute Mentale al fine di poter utilizzare al meglio le risorse professionali presenti e ha operato, per una parte dell’esperienza lavorativa, in un contesto geomorfologico ambientale sovrapponibile a quello dell’Asl Vco.

Il Dott. Cattaneo, classe 1977, si è laureato presso l’Università del Piemonte Orientale nel 2002, dove si è specializzato in data 2006.

Attualmente Dirigente Medico di Psichiatria presso l’ASL di Novara ha svolto la propria attività anche presso l’ASUL Valle d’Aosta. È stato inoltre docente di Psicopatologia e Psicofarmacologia clinica in struttura nazionali e Svizzere.

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale che avverrà prossimamente.