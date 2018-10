Chiuse in anticipo le iscrizioni al terzo Concorso Interbandistico di Bannio

Thomas Altana, presidente del Premiato Corpo Musicale di Bannio comunica la chiusura anticipata delle iscrizioni al 3° Concorso Interbandistico che si terrà a Bannio nei giorni 18-19 maggio 2019.

Il presidente dice: «Sold out! Siamo al completo! Al Concorso da noi indetto parteciperanno formazioni bandistiche provenienti da Piemonte, Lombardia, Lazio e Svizzera. Per noi è un grande successo e un riconoscimento per il buon lavoro fin qui svolto e che dovrà continuare».

Tutte le Bande iscritte al 3° Concorso di Bannio dovranno obbligatoriamente eseguire il brano: Appalachian Overture di James Barnes - Wingert Jones Publications (Categoria Superiore). “La storia” di Jacob de Haan - edizioni De Haske (Categoria Media).

Le Bande dovranno inoltre presentare un brano a scelta selezionato dalla lista predisposta dall’organizzazione.

La Giuria vedrà come Presidente di giuria tornerà il maestro olandese Jacob de Haan. A lui saranno affincati, il maestro Angelo Sormani e il maestro Armando Saldarini. La direzione artistica sarà affidata al maestro Tiziano Tettone.