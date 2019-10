Da Verbano, Cusio e Bassa Ossola no allo spostamento a nord dell’ospedale nuovo

No allo spostamento dell’ospedale nuovo da Ornavasso a nord, tra Villadossola e Domodossola come paventato dall’ex vice presidente della Regione Piemonte Aldo Reschigna nell’assemblea di ieri sera a palazzo Flaim convocata dal sindaco Silvia Marchionini. No alla privatizzazione dell’ospedale Castelli, filtrata da alcune dichiarazioni ai mezzi d’informazione del capogruppo della Lega in consiglio regionale Alberto Preioni. Fronte comune di Verbano, Cusio – almeno fino a Gravellona – e bassa Ossola contro il trasferimento a nord del futuro nuovo ospedale. Invito alla mobilitazione, venerdì 25alle 16.30in Provincia, quando il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi daranno l’annuncio ufficiale. L’onorevole Enrico Borghi teme addirittura un “dirottamento” verso altre destinazioni (la città della salute di Novara?) dei 155 milioni offerti dall’Inail per costruire il nuovo ospedale e gestirlo in project financing.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Massimo Manzini ha raccolto gli applausi convinti di una sale in prevalenza di centrosinistra e gli apprezzamenti del sindaco Silvia Marchionini ricordando l’esito della consultazione svoltasi a Verbania dalla quale è emersa una larga maggioranza favorevole all’ospedale unico e, tra i favorevoli, il mantenimento dell’opzione di Ornavasso. Marchionini ha criticato Preioni per aver mancato l’appuntamento cui era stato invitato per altri impegni precedentemente presi: “Sarebbe stata l’occasione per spiegarsi, precisare meglio o confermare le dichiarazioni rese a mezzo stampa”. Il presidente del consiglio comunale di Verbania, Giandomenico Albertella, antagonista di Marchionini alle ultime amministrative s’è detto preoccupato “per l’assordante silenzio del sindaco di Domodossola, conoscendo Pizzi dev’essere tranquillo in vista dell’annuncio di venerdì”.