Dalla Regione 4,5 milioni per gli argini tra Vogogna e Pallanzeno

I lavori erano attesi dal 2007. Allora avrebbero dovuto portare all’arginatura sul fiume Toce nel tratto del comune di Pallanzeno. Progetto costoso e mai decollato, rimasto nel cassetto, anche perché i fondi arrivati poi in Regione erano stati dirottati dalle precedenti amministrazioni regionali ad altri scopi.

Adesso la Regione Piemonte ha reperito i fondi: l’arginatura sarà fatta ma non più solo a Pallanzeno, bensì lungo il Toce anche nella zona nord di Vogogna. Inoltre la somma prevede anche il rifacimento del ponte della Masone, di proprietà provinciale. ‘’E’ stato un lavoro di squadra. Si tratta di un intervento molto importante per il territorio sotto l’assetto idrogeologico’’ dice il sindaco di Vogogna, Enrico Borghi.

Per gli argini a Pallanzeno saranno investiti 1 milione e 200 mila euro, per quelli a Vogogna 1 milione e mezzo e un altro milione e 800 mila per il rifacimento del ponte.

‘’C’era allora un mega progetto - aggiunge critico il vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna - fatto però da soggetti che hanno poca conoscenza del territorio’’. Infatti i 4 milionie mezzo erano solo per interventi a Pallanzeno. Lavori che già allora vennero contestatati dall’amministrazione comunale di Pallanzeno. ‘’Gli esperti dissero che se avessimo fatto allora quei lavori sarebbe aumentata la possibilità di esondazione del paese’’ dice amareggiato Gianpaolo Blardone, sindaco di Pallanzeno, che ricorda le battaglie di allora con Aipo, l’agenzia del fiume Po, che aveva dato l’incarico per quel progetto. ‘’Purtroppo abbiamo perso 10 anni di tempo‘’ commenta ora Blardone.

La Regione ha trovato i 4 milioni e mezzo necessari. ‘’Abbiamo recuperato le risorse – afferma Reschigna – grazie al nostro impegno ma anche ad un atteggiamento che è cambiato e che ha visto il grosso impegno dei funzionari regionali’’.

Soddisfatto anche Stefano Costa, presidente della Provincia, che evidenzia anche come il progetto sia stato frutto di un lavoro con gli enti locali: ‘’L’intervento sul ponte della Masone è di grande importanza perché permetterà di evitare le esondazioni sia a Pallanzeno che a Vogogna'',