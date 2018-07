"Destra e Sinistra davanti al sovranismo", a Baveno un convegno targato Pd

"Destra e Sinistra davanti al sovranismo" - Idee e proposte per un PD che sfidi paure, disuguaglianze e solitudini

E' questo il titolo di un importante evento organizzato dal Gruppo del Partito Democratico della Camera dei Deputati per il prossimo 13 Luglio a Baveno presso il Grand Hotel Dino. Al centro della discussione, nel cuore dell'Alto Piemonte, il futuro del Partito Democratico come alternativa politica al nuovo spettro che si aggira per l'Europa: il Sovranismo.

Ricco il programma che prende il via alle 15.30 con i saluti del Segretario del PD del VCO Giuseppe Grieco. Autorevoli gli interventi previsti, che verranno moderati da Luigi Bobba (sottosegretario al Welfare nella XVII legislatura).

Tra gli altri sono previsti i contributi di Antonio Noto (Fondatore di IPR Marketing),Mauro Magatti (Sociologo dell'Università del Sacro Cuore di Milano),Augusto Ferrari (Assessore all'Assistenza in Regione Piemonte),Cristina Bargero (Autrice del libro "il Piemonte oltre la crisi"),Nicoletta Favero (Senatrice della XVII legislatura) e Sergio Chiamparino (Presidente della Regione Piemonte). Dopo il dibattito, al quale sono stati invitati a partecipare i segretari democratici delle province dell'Alto Piemonte, le conclusioni previste per le ore 18.30 saranno affidate all'On. Enrico Borghi (Ufficio di presidenza del Gruppo PD alla Camera) e Graziano Delrio (Capogruppo PD alla Camera dei Deputati).

I posti disponibili per l'evento sono limitati, per chi volesse partecipare è obbligatorio mandare conferma entro e non oltre Martedì 10 Luglio all'indirizzo infoenricoborghi@gmail.com