Domani si vota per il futuro della Provincia

“Volete che il territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola sia separato dalla Regione Piemonte per entrare a far parte integrante della Regione Lombardia?”. E' la frase che gli elettori del Vco troveranno sulla scheda referendaria da domenica mattina alle 7. Gli elettori del Vco saranno chiamati domenica ad esprimersi in merito all'aggregazione della nostra Provincia alla Lombardia. Saranno 143.375 gli aventi diritto al voto, 69.834 uomini e 73.541 donne residenti nei 76 Comuni della Provincia azzurra. 225 le sezioni. Si voterà dalle 7 alle 23 e al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede. Per far si che il Vco 'diventi' lombardo è necessario un doppio quorum. Il referendum sarà valido a due condizioni: che si rechi a votare la metà più uno degli aventi diritto al voto, ma è anche necessario che il SI sia votato dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. Gli uffici elettorali dei Comuni saranno aperti dalle 7 alle 23 per permettere ai cittadini che hanno smarrito la scheda elettorale di riceverne una copia.