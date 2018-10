Domenica il referendum: si o no? Le opinioni di alcuni commercianti domesi

Se ne parla da circa un anno. E domenica si andrà a votare. Si tratta del referendum consultativo che chiede agli elettori del VCO la loro opinione sul distacco della provincia dal Piemonte. E’ la prima volta, nella storia della nostra Repubblica, che si vota il passaggio di una Provincia da una Regione all’altra. L’iter era iniziato circa un anno fa, grazie all’iniziativa di raccolta firme del comitato promotore “Diamoci un taglio”, presieduto dall’ex senatore Valter Zanetta. Sono state oltre 5mila le firme raccolte. A luglio, infine, l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità della richiesta e nella seduta di agosto, il Consiglio dei Ministri ha dato la delibera del referendum appunto per domenica 21 ottobre. Saranno 76 i comuni interessati e si potrà votare dalle ore 7 alle ore 23.

Cosa sceglieranno gli elettori del VCO? Sono tante le questioni messe sul piatto in questi mesi. Una sulla quale si sente discutere maggiormente riguarda i canoni idrici: la Regione Piemonte infatti, al contrario della Lombardia, trattiene per sé i 18 milioni di euro derivanti dai canoni idrici, in un territorio come il nostro, caratterizzato dalla grande presenza di centrali idroelettriche. Che cosa ne pensano gli elettori? Abbiamo intervistato alcune persone coinvolte non solo come cittadini ma anche per la loro attività lavorativa, come Manuela Ivaldi, commerciante: "Sono favorevole in quanto credo che grazie a questo passaggio, la situazione economica, commerciale e sociale del VCO possa crescere in maniera esponenziale". Dello stesso parere anche un'altra commerciante, Francesca Fasone: "Non ho ancora le idee chiare, ma sono propensa per il SI. Per troppo tempo non è stato dato il giusto valore al nostro territorio. Fosse possibile, sarei più propensa ad un adesione alla Svizzera!". Si schiera invece dalla parte opposta Angelo Giardina, ristoratore: "Io sono per il NO. Mi sento Piemontese e per un senso di appartenenza voglio che il VCO resti in Piemonte". Infine si i fa da portavoce dei suoi clienti Irene Napolitano, dottoressa farmacista: "Abitando solo da qualche anno in questa provincia, non riesco a dare un parere concreto. Da quello che sento in farmacia, sembrerebbe che un buon 80% sia favorevole all'annessione alla Lombardia soprattutto per un fattore logistico, specie la vicinanza a Milano, più accessibile rispetto al capoluogo Piemontese; questo dà l'idea di poter partecipare più attivamente alla vita politica e sociale del proprio territorio. Il restante 20% afferma che purtroppo questa resta sempre una zona di periferia, che sia piemontese oppure lombarda non cambierebbe, secondo loro, granché”.