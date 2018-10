Domenico Delbarba e Antonio Bovo hanno completato “La Magna Via Francigena”

Domenico Delbarba e Antonio Bovo hanno portato a compimento il Cammino “La Magna Via Francigena” da Palermo ad Agrigento. Antonio Bovo invia le ultime riflessioni del loro Cammino: «Siamo arrivati ad Agrigento dopo nove giorni e 220 chilometri completando “La Magna Via Francigena”, la Sicilia da mare a mare. Cammino molto bello ma impegnativo reso particolarmente difficoltoso, gli ultimi due giorni, non tanto dalla pioggia ma dal fango che si era formato nei sentieri che attraversano i campi. Nella tappa da Aragona a Joppolo ci hanno consigliato di prendere la strada principale ma purtroppo anche questa tre chilometri prima del paese si inoltrava nei campi e per noi sono stati chilometri molto difficili, un vero dilemma da dubitare come uscirne. Sotto le suole delle scarpe si formavano delle zolle anche di dieci centimetri. Difficili da togliere anche con l’uso dei bastoncini, per cui eravamo sempre fermi ed abbiamo fatto una fatica disumana. L’arrivo ad Agrigento l’abbiamo fatto seguendo la strada statale, non pioveva più ma alla notte c’era stato il diluvio. Siamo andati a ritirare il meritato Testimonium e poi abbiamo allungato fino alla Valle dei Templi (altri 10 Km ndr). Un po’ di riposo e poi torniamo ai monti»