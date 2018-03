Domodossola: corredo funerario d’epoca romana confiscato dai carabinieri della Tutela Patrimonio Culturale

Dell’esistenza di quei reperti appartenenti ad un corredo funerario, unica testimonianza certa di età romana della città di Domodossola, se n’erano perse le tracce ormai da più di 45 anni, da quando cioè erano stati portati alla luce durante i lavori di carotaggio, nel 1971, per la realizzazione di un pozzo nel capoluogo ossolano. Di quel ritrovamento, in realtà, era stato scritto qualcosa da un padre rosminiano ma poi dove, di preciso, fossero finite ampolle, una punta di lancia, un rasoio ed anche un rarissimo piattello in vetro policromo, oltre a svariati altri oggetti, nessuno lo sapeva. Fino al dicembre scorso quando i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino, dopo un’accurata ricostruzione storica e sulla base dei pochi articoli di giornale che erano usciti in quegli anni riportanti la notizia, sono riusciti ad individuare il possessore e a procedere al sequestro. “Gli oggetti – ha spiegato questa mattina alla sede dell’Archivio di Stato di Novara la funzionaria della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, architetto Manuela Salvitti, nel corso di una conferenza stampa congiunta insieme ai tenente colonnello Silvio Mele, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino – appartengono ad un corredo funerario maschile, ritrovato in una tomba, che era situata a sei metri di profondità e che aveva custodito per duemila anni, gli oggetti appartenuti a Claro Fuenno; tra gli oggetti anche un rarissimo, per il territorio piemontese, piattello in vetro a mosaico decorato a nastri. Si tratta del primo esemplare rinvenuto nell’ambito di un contesto chiuso”. Secondo gli archeologi la “collezione” custodita nella casa di un privato residente in zona, avrebbe un valore di oltre 100mila euro. Un’altra collezione di oggetti, più vasta e più eterogenea, è stata ritrovata, sempre nel Vco, dagli uomini della squadra mobile di Verbania in un garage che era stato preso in affitto da un uomo residente in Puglia. Il caso ha voluto che il proprietario del garage, che aveva regolarmente affittato il locale al pugliese, da qualche tempo non riceveva più quanto gli spettava e così si era rivolto alla polizia. Ottenute le dovute autorizzazioni il garage era stato aperto e aveva rivelato quel tesoro, poi, al pari del corredo funerario, posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria di Verbania che ne ha disposto la restituzione alla Soprintendenza di Novara.