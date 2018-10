Domodossola, un confronto per fare chiarezza sul referendum per il Vco lombardo

Il tema del referendum per il passaggio alla Lombardia ha catalizzato l'attenzione dei media e della popolazione locale. In queste settimane siamo stati sommersi da notizie e propaganda, con alcuni dati veri, altri parziali ed altri inesatti. 'Ossola porta d'Europa' vuole fare chiarezza sul tema e mette quindi a confronto i due più autorevoli conoscitori della materia, Valter Zanetta, primo promotore del referendum e Aldo Reschigna, vicepresidente della Regione Piemonte. Lo fa con 16 domande precise dei giornalisti Antonio Ciurleo, Renato Balducci, Roberto Bioglio e Filomena Viscomi e risposte chiare in tempi contingentati. Nella seconda parte avremo poi le opinioni di tutti i partiti, con Giorgio Bertola, consigliere regionale del M5S, Alberto Preioni, esponente della Lega, Giuseppe Grieco, segretario provinciale del PD, Luigi Songa, dirigente di Fratelli d'Italia, Attilio Fiumanò, segretario domese di Forza Italia e Diego Brignoli, esponente di Liberi e Uguali VCO. L'appuntamento è per martedì 16 ottobre alle ore 20.45 presso la sede dell'Unione Montana Valle Ossola in Via Romita a Domodossola, con la possibilità di seguire la diretta streaming su facebook.