Domosofia, ecco il programma completo della seconda edizione

Ecco il ricco programma della seconda edizione del Festival delle idee e dei saperi Domosofia: 43 relatori tra umanisti, scienziati, giornalisti, scrittori, artisti e manager e 27 appuntamenti.

Mercoledì 19 settembre

Al mattino dalle ore 10.00 alle 14.30 laboratorio con le scuole dell’infanzia dal titolo Vieni a giocare con me!? in cui Luca Bellini e Luca Borsa ideatori della maggior parte dei giochi da tavolo esistenti, presenteranno ai bimbi in anteprima nuovi giochi appena creati in fase di pre commercializzazione. Sarà presente anche Sara Evangelista.

Alle 17.30 in Cappella Mellerio la conferenza Vieni a giocare con me? Gioco da tavolo come ponte di relazione rivolto anche a nonni, genitori, educatori. Con Luca Bellini e Luca Borsa e Sara Evangelista.

Alle 20.30 in Piazza Rovereto un quiz a squadre Giochiamo con la filosofia che vede la sfida di due classi del Liceo Spezia. L’Associazione Mario Ruminelli mette in palio per la squadra vincitrice un viaggio premio culturale.

Giovedì 20 settembre

Alle ore 10.00 presso il Cinema Corso la conferenza I Libri sognano e fanno crescere le ali con lo scrittore Luigi Ballerini e Cecilia Randall.

Alle ore 17.30 in Piazza Rovereto la conferenza Ponti che crollano, ponti da ricostruire. Dove va l’Italia? con il direttore de La StampaMaurizio Molinari.

Alle 19.00 in Piazza Rovereto la conferenza Renato Balestra, ingegnere d’eleganza incontro con uno degli stilisti più rappresentativi della storia del Made in Italy. Partecipa Piero Addis. Sarà anche allestita una mostra con alcune creazioni dello stilista a Palazzo San Francesco dal 20 al 30 settembre. Per l’occasione Palazzo san Francesco sarà aperto eccezionalmente dalle 17.00 alle 21.00 per tutta la durata della mostra.

Alle 21.00 al Cinema Corso la conferenza Solo i sogni conoscono il nostro destino con lo psicologo Raffaele Morelli.

Venerdì 21 settembre

Alle ore 10.00 presso il Teatro Galletti la conferenza Coltivare i sogni. La risorsa per il domani con Luigi Ballerini, Guido Smider giovane imprenditore, Annamaria Testa, Gianmarco Veruggio esperto di roboetica e Matthew Watkins artista canadese.

Alle ore 17.00 in Cappella Mellerio l’attesissimo incontro con Luca Dotti figlio di Audrey Hepburn condurrà la conferenza Una donna oltre il mito.

Alle 18.00 in Cappella Mellerio la conferenza Siamo soli nell’universo? Il progetto SETI per la ricerca di intelligenze extraterrestri con Silvia Casu e Andrea Melis.

Sempre alle 18.00 in Piazza Rovereto un incontro con Alberto Mattioli tra i massimi esperti di lirica, che presenterà il suo libro Meno grigi più Verdi. Come un genio ha spiegato l’Italia agli italiani.

Alle ore 19.00 in Piazza Rovereto la conferenza “L’incanto e il disincanto. L'intreccio tra filosofia e poesia nel pensiero di Giacomo Leopardi con il filosofo Giulio Giorello.

Alle 21.00 al Teatro Galletti lo spettacolo Big Bang. L’origine dell’universo e della vita. Con Lucilla Giagnoni.

Sabato 22 settembre

Alle 16.30 in Piazza Chiossi Cervelli in amore. Luci e ombre dell’innamoramento con Annarita Briganti, Donatella Marazziti e il criminologo Marco Monzani.

Sempre alle 16.30 in Cappella Mellerio la conferenza Scienza e fantasia. Far volenza al senso? Il confronto fra ragione ed esperienza sensibile nella riflessione di Galileo Galilei con Massimo Galuzzi e Fabio Minazzi. Arpa Isabella Cambini e voce Paolo Tollini.

Alle 18.00 in Piazza Rovereto un altro atteso ospite la conferenza Incontro con l’ironia della web star Gordon con Gordon e Eugenio Scotto.

Sempre alle 18.00 in Cappella Mellerio la conferenza Musica, ispirazione e craetività con Paolo Fabene e Fabio Vacchi.

Alle 19.00 la conferenza Segnali dal profondo. Il codice dei sogni con Luca Borsa, Paolo Fabene, Giovanni Frazzetto e Piero Parietti. Cappella Mellerio.

Alle ore 21.00 in Piazza Chiossi lo spettacolo teatrale e di luci Donne in Parlamento commedia greca di Aristofane del Laboratorio Giovanile My Fermi. Accompagnato da una performance di live finger panting a cura di Matthiew Watkins.

Alle 21.00 in Cappella Mellerio la conferenza La vita com’è. Le sfide, il coraggio, la voglia di lottare con Fiamma Satta autrice di Io e Lei e intervista a Mariella Enoc presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Domenica 23 settembre

Alle ore 15.00 in Cappella Mellerio Passione universo: conoscenze, enigmi, sfide con Andrea Cimatti, Gian Francesco Giudice, Sandra Savaglio.

Alle ore 16.00 in Piazza Rovereto l’incontro con l’autore Alessandro Barbaglia L’atlante dell’invisibile.

Alle 16.30 in Cappella Mellerio Un sonno perfetto. I segreti per riposare e sognare col neurologo Luigi Ferini Strambi.

Sempre alle 16.30 in Piazza Mercato Luci della ribalta. IL mondo dentro lo schermo con Stefano Corti, Veronica Ruggeri de Le Iene e Denise Tantucci.

Alle 17.30 in Piazza Mercato l’attesissimo ospite Mogol con Il cammino del pop. Sarà intervistato da Marinella Venegoni.

Alle 19.00 in Piazza Mercato la conferenza Uno sguardo sul mondo. Scenari, conflittualità, attese. I popoli e l’ansia di un leader dibattito finale con Giancarlo Aragona e Emilio Gentile.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Lunedì 24 settembre

Alle ore 20.00 presso il Collegio Rosmini evento finale Mangio dunque sono. A tavola con Domosofia. Cena di arrivederci all’insegna delle eccelenze enogastronomiche del territorio. Costo euro 50 cadauno fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni 0324.492202 info@domosofia.it