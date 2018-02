"Donne di denari", la giornalista di Radio24 Debora Rosciani a Domodossola

Il Progetto “Orto Finanziario: Donne di Denari, Donne di Valore”, porta a Domodossola Debora Rosciani, per una serata dove si parla di finanza, del legame fra donna e denaro, del ruolo da protagonista del femminile, nell’economia della famiglia e della società di oggi. Donne di Denari, la donna protagonista dell'economia famigliare e sociale, il titolo della serata

in programma venerdi 2 Marzo alle ore 20.45 presso la Cappella Mellerio Sala Falcioni.

Debora Rosciani, giornalista professionista, conosce bene l’argomento e la sensibilità rosa negli argomenti finanziari, di risparmio, di gestione dei soldi. Dalla sua esperienza e conoscenza è nata una guida economica per donne, Donne di Denari, le strategie vincenti per gestire i tuoi soldi edito da De Agostini, che con un linguaggio diretto e sincero affronta le questioni finanziarie dal punto di vista femminile.

Ogni giorno conduce con autorevolezza e brio la trasmissione radiofonica su Radio24 de Il Sole24ore, “Due di Denari” con Mauro Meazza, in onda dalle 11.00 alle 12.00: uno spazio di approfondimento quotidiano dedicato alle questioni finanziarie della famiglia. Debora Rosciani dialogherà con Silvia Pirinoli.

Orto Finanziario è un progetto culturale, un’idea di Silvia Pirinoli, consulente finanziario con esperienza pluriennale nell’economia famigliare; il concetto prende forma dal connubio simbolico e reale fra Natura e Finanza. E cosa hanno in comune Natura e Finanza? La complessità. Orto Finanziario ha lo scopo di seminare… informazioni, incontri, azioni al fine di tutelare Persone e Valori. Conoscere e informarsi porta alla libertà di poter scegliere cosa è meglio per sè.



“E se invece dei Lehman Brothers ci fossero state le Lehman Sisters?: noi donne siamo risparmiatrici perfette, naturalmente oculate e avverse al rischio. Eppure, vuoi per retaggio culturale, vuoi per diffidenza verso un argomento complesso, siamo convinte che l’economia sia ”roba da uomini” scrive Debora Rosciani.

Le Donne di Valori che si incontrano parlano di finanza, di economia, di società, di benessere, di esperienze di vita, con l’intento di portare messaggi utili. Questo movimento crea benessere nella persona, nelle famiglie, nella società. L’importanza di essere Donna oggi!