E' tornato Micheal Zani, il giovane ossolano che ha fatto il giro d'Italia a piedi

Un viaggio durato otto mesi, iniziato a Pieve Vergonte, proseguito lungo tutta la Penisola e terminato proprio nella Bassa Ossola, la Vigilia di Natale: Micheal Zani è tornato nella sua Pieve, dopo aver compiuto a piedi il giro d'Italia. Più di trenta persone, tra familiari, amici e curiosi, lo hanno atteso ieri pomeriggio davanti alla sua abitazione, per dargli il bentornato. Micheal, visibilmente emozionato, ha potuto riabbracciare i suoi cari e ricordare le esperienze vissute in viaggio: “Sono veramente soddisfatto, questo viaggio mi ha arricchito” ha raccontato il ventitreenne. “Ho conosciuto tante bravissime persone e instaurato belle amicizie”. Micheal è partito lo scorso 22 aprile da Pieve Vergonte con uno zaino in spalla e un budget di cinque euro al giorno; il suo viaggio è iniziato percorrendo la costa tirrenica, è proseguito con quella ionica e successivamente risalendo quella adriatica, prima di percorrere la via Emilia fino a Milano e tornare in Ossola. “Ho visto posti meravigliosi, come tutta la Sicilia e la provincia di Viterbo” ha proseguito Micheal, ricordando le tappe di un cammino che non è sempre semplice: “Le difficoltà più grosse sono state date dal maltempo o dal caldo eccessivo. In alcuni momenti ho dovuto camminare per ore senza acqua sotto il sole, a circa quaranta gradi di temperatura”. Un'esperienza fondamentale a livello personale, accompagnata però da un fine benefico: “Ho portato lungo la Penisola il nome dell'Associazione Mosaico, che ha sede a Baveno e offre orientamento sanitario e solidarietà sociale” ha spiegato, dopo aver ricevuto una targa dalla stessa Onlus per averne diffuso il nome in tutta Italia. Micheal ora potrà godersi il Natale nel proprio paese, ma non sembra avere intenzione di rimanere fermo per molto: “Sto già progettando un nuovo viaggio, ma per ora è ancora tutto da definire”.