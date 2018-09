Ecco il programma della giornata di Domosofia

La quarta giornata di Domosofia inizia al pomeriggio, con un incontro sul tema dell'amore in piazza Chiossi: alle 16:30, il criminologo Marco Monzani, la psichiatra Donatella Marazziti e la giornalista e scrittrice Annarita Briganti dialogheranno sul rapporto stretto tra favola e dramma in amore, e sull'imprevedibilità di questo sentimento. In contemporanea, in Cappella Mellerio, sarà trattato il tema del binomio fantasia-scienza: con riferimenti all'esperienza di Galileo Galilei, se ne occuperanno in una conferenza il filosofo della scienza Fabio Minazzi e il matematico Massimo Galuzzi. Alle 18, invece, sempre in Cappella Mellerio, il compositore Fabio Vacchi e il professore di anatomia umana Paolo Fabene discuteranno sul ruolo di razionalità ed emotività nella composizione musicale. Alla stessa ora, in piazza Rovereto, la webstar Gordon incontrerà il suo pubblico insieme al talent-scout del web Eugenio Scotto. Il sabato di Domosofia, si chiuderà con un doppio appuntamento. In piazza Chiossi sarà recitata la commedia aristofanea “Donne in Parlamento”, a cura del laboratorio teatrale My Fermi, accompagnata dalla performance di live finger painting dell'artista Matthew Watkins. In contemporanea, in Cappella Mellerio, si terrà l'incontro con la giornalista e scrittrice Fiamma Satta, autrice del libro “Io e Lei – Confessioni della Sclerosi Multipla”, e Mariella Enoc, medico e presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. Il tema della lotta, della forza e dei sogni, raccontati attraverso l'esperienza di due donne impegnate quotidianamente in sfide enormi.