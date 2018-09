'Folli come la Luna', uno spettacolo sulla violenza verso le donne al Centro Ginocchi di Crodo

Uno spettacolo dedicato al delicato ed attualissimo tema della violenza sulle donne. Questa l’idea sviluppata da “Les filles de la lune” in collaborazione con la Compagnia Vittorio Resta che andrà in scena il 28 e 29 settembre alle ore 21 e domenica 30 settembre alle ore 17 presso il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo. Lo show dal titolo “Folli come la luna” di Angela Ricci, è un inno alla bellezza ma anche una denuncia ai pregiudizi che da sempre gravano sulla donna generando stereotipi che spesso sfociano in violenza in tutte le sue sfumature.”Un immaginario collettivo che vuole la donna debole sottomessa, prostituta, madre, santa o strega” spiegano dalla compagnia teatrale “Ma forse la donna è anche qualcosa di più! Ancora oggi la donna subisce forme di violenza sia psicologica sia fisica. Una ricerca non solo mitologica ma storica. La danza, la musica, il canto si fondono in un atmosfera magica e suggestiva”.

“...e la Grande Madre dispiegò le ali per avvolgere il buio e la luce, il caldo e il freddo, il giorno e la notte...”. Nello specifico lo spettacolo parla dell'archetipo della Grande Madre, la creazione della vita, l'elemento femminile, il patto originario con l'universo. Uno spettacolo dai molteplici volti. Una ricerca sull'elemento mitologico ma anche un percorso storico per omaggiare alcune grandi donne del passato: Saffo di Lesbo, Ipazia d'Alessandria, Artemisia Gentileschi, Olympe DeGauche, Simone Weil. “Donne che hanno lasciato un segno nella storia dell'umanità ma spesso dimenticate anche dagli accademici di tutto il mondo! La storia della donna si è nutrita di silenzi”. Protagonisti dello spettacolo Alessandra De Marco, Cinzia Greco, Manuela Ivaldi, Rita Pasqualoni, Diana Ricci, alla chitarra Cosimo Pastorella, alla voce Maria Laura Satta; le musiche sono composte da Natalia Pavioli. Prenotazione obbligatoria presso la Pro Loco di Domodossola al numero 0324.248265.