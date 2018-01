Forti raffiche di vento in Ossola: punte fino a 200 km/h

Vento forte in Ossola. Una situazione che, più in generale, interessa tutto il Piemonte. Come spiegano dall'Arpa: "Un intenso flusso di correnti fredde in quota nordoccidentali interessa la nostra regione con venti molto intensi sull'arco alpino, associati a fenomeni nevosi e condizioni di foehn nelle vallate occidentali e settentrionali, estese fino alle pianure. Il fenomeno è caratterizzato da venti forti con raffiche temporaneamente più intense. Attualmente si registrano venti con velocità comprese tra 40-50 km/h con raffiche di 70 km/h in pianura e nelle vallate e di 120-150 km/h sulle zone di cresta in montagna, con punte quasi fino a 200 km/h.

Tali condizioni rimarranno pressoché stazionarie per tutta la giornata di oggi, per attenuarsi soprattutto in pianura nella prossima notte. Date le caratteristiche del fenomeno potrebbero verificarsi disagi alla viabilità e allo svolgimento di attività ordinarie in montagna".