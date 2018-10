Giuliana Sgrena spiega su ''Il Manifesto'' i perché del referendum pro Lombardia

’Il voto nell’Ossola che interroga la storia e il presente’’. E’ questo il titolo apparso oggi su ‘’Il Manifesto’’ in un pezzo scritto da un’ossolana doc: Giuliana Sgrena. Che parla del referendum pro Lombardia, ripercorrendo tutte le tappe che hanno portatovoto, ma anche la storia della nostra valle, dal trattato di Worms, alla repubblica dell’Ossola al presente. ‘’Non c’è dubbio – chiude così il suo pezzo Giuliana Sgrena - che il ricorso al referendum è anche frutto del disagio di una provincia che è stata privata di quasi tutte le produzioni industriali e sopravvive, oltre che per il turismo, per la vicinanza con la Svizzera. 6mila frontalieri attraversano ogni giorno la frontiera per andare a lavorare o in Ticino o nel Vallese, ma spendono lo stipendio in Italia. Il cambio favorevole al franco svizzero favorisce inoltre il commercio, soprattutto a Domodossola, sempre più invasa da svizzeri’’.